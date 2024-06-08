Почему говорить "металобрухт" - неправильно: какое слово стоит использовать вместо этого

Часто когда говорят о различных металлических предметах, которые сдают на переработку, можно услышать слово "металобрухт". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить в украинском языке неправильно.
Хотя это слово и является таким привычным, его следует избегать, ведь в нем кроется одна серьезная ошибка. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как именно стоит заменять это слово.
"Металобрухт" - такое привычное слово, но есть одно "но". Не стоит добавлять к слову "брухт" еще и "метало". Потому что "брухт" состоит только из металлических предметов. Поэтому нет смысла говорить "металобрухт". Просто "брухт". Вот так правильно", - отметил Багний.видео дня
Смотрите видео с объяснением, почему говорить "металобрухт" - неправильно:
@sametak1064 Металобрухт... Что не так с этим словом? #правильноукраїнською#мова#українськамова♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
В Толковом словаре украинского языка подается такое значение слова "брухт": "ломаные или пригодные только для переработки металлические предметы".
Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "варити воду". Довольно часто такое словосочетание воспринимают буквально. Но оно имеет переносное значение, о котором знают не все.
Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "швИдкісний" или "швидкіснИй" поезд. Очень часто это слово произносят неправильно.
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