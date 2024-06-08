Почему говорить "металобрухт" - неправильно: какое слово стоит использовать вместо этого

Это слово кажется очень привычным, но стоит его избегать, ведь так говорить неправильно.

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Почему говорить "металобрухт" - неправильно/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Часто когда говорят о различных металлических предметах, которые сдают на переработку, можно услышать слово "металобрухт". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить в украинском языке неправильно.

Хотя это слово и является таким привычным, его следует избегать, ведь в нем кроется одна серьезная ошибка. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как именно стоит заменять это слово.

"Металобрухт" - такое привычное слово, но есть одно "но". Не стоит добавлять к слову "брухт" еще и "метало". Потому что "брухт" состоит только из металлических предметов. Поэтому нет смысла говорить "металобрухт". Просто "брухт". Вот так правильно", - отметил Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, почему говорить "металобрухт" - неправильно:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

В Толковом словаре украинского языка подается такое значение слова "брухт": "ломаные или пригодные только для переработки металлические предметы".

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает "варити воду". Довольно часто такое словосочетание воспринимают буквально. Но оно имеет переносное значение, о котором знают не все.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "швИдкісний" или "швидкіснИй" поезд. Очень часто это слово произносят неправильно.

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