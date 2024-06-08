Как хранить чеснок в банке: 3 лучших способа, чтобы он выдержал всю зиму в идеальном состоянии

Хозяин рассказал о проверенных методах хранения чеснока дома, чтобы он не портился.

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Как хранить чеснок/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Дома не так уж и легко создать такие условия, которые были бы практически идеальными для хранения чеснока. Но если придерживаться некоторых правил, то можно защитить урожай и сохранять его свежесть на протяжении длительного времени.

Авто YouTube-канала "Все своє" рассказал о том, как правильно хранить чеснок на зиму в банках, а также о еще двух способах хранения такого урожая.

1. На чердаке

Если вы живете в частном доме, то можно хранить чеснок на чердаке, накрыв его мешками. Стоит следить, чтобы условия были не слишком холодными или жаркими. Условия должны быть сухими или прохладными. Так же можно хранить чеснок в хлеву.

2. В полотняных мешочках

"Как говорят в народе, хорошо то новое, что забыто старое. Старшие люди помнят, как у бабушек в домах чеснок, лук и т.д. висели в полотняных мешочках. Такие мешочки подвешивали в сенях или кладовках. И таким образом плоды сохранялись прекрасно", - отметил автор канала.

3. В банке

Можно хранить чеснок также в стеклянной банке, но стоит поставить ее не в холодильник, как часто советуют, а в шкаф или любое другое сухое место, где установилась температура. В холодильнике высокая влажность, что будет способствовать более быстрой порче чеснока.

"В холодильнике сырость. Чеснок обязательно схватит эту сырость и начнет портиться. Поэтому лучше в шкафу. Пусть там даже будет плюсовая температура, но она будет постоянная, и он так будет храниться лучше", - отметил автор канала.

Смотрите видео о том, как хранить чеснок:

Зачем замораживать чеснок на зиму? Замораживать чеснок на зиму – хорошая практика. Его можно добавлять в различные блюда. Если чеснок правильно хранить, он будет таким же ароматным и полезным, как и свежий.

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