Что значит "варити воду": мало кто знает правильный ответ

Какие у вас возникают ассоциации, когда вы слышите фразу "варити воду". Наверное, сразу представляется кухня и кастрюля с водой на плите? Но на самом деле словосочетание "варить воду" не имеет ничего общего с кулинарией. Это выражение имеет переносное значение.
"Варить воду" - это фразеологизм, который существует издавна. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает такой фразеологизм.
"Варили ли вы воду? Речь идет не о том, чтобы налить в кастрюлю немного воды и поставить на огонь. Нет, "варити воду" - это фразеологизм. Что же он означает? "Варити воду" означает издеваться над кем-то, показывая свои капризы и капризничая", - пояснила Багний.видео дня
В Словаре фразеологизмов украинского языка подается такое объяснение выражения "варити (виварювати) воду з когось": "издеваться над кем-либо, показывая свои прихоти, капризничая перед кем-либо, выдвигая чрезмерные требования или придираясь к кому-то".
Смотрите видео с объяснением, что означает "варити воду":
@sametak1064 Знаете ли вы, что означает фразеологизм "варить воду"? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток#фразеологизмы♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "швИдкісний" или "швидкіснИй" поезд. Очень часто это слово произносят неправильно.
Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "зал" или "зала". Часто в употреблении этих слов многие делают ошибку, которой следует избегать.
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