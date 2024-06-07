Что значит "варити воду": мало кто знает правильный ответ

Довольно часто такое словосочетание воспринимают буквально. Но оно имеет переносное значение, о котором знают не все.

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Что значит "варити воду"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Какие у вас возникают ассоциации, когда вы слышите фразу "варити воду". Наверное, сразу представляется кухня и кастрюля с водой на плите? Но на самом деле словосочетание "варить воду" не имеет ничего общего с кулинарией. Это выражение имеет переносное значение.

"Варить воду" - это фразеологизм, который существует издавна. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает такой фразеологизм.

"Варили ли вы воду? Речь идет не о том, чтобы налить в кастрюлю немного воды и поставить на огонь. Нет, "варити воду" - это фразеологизм. Что же он означает? "Варити воду" означает издеваться над кем-то, показывая свои капризы и капризничая", - пояснила Багний. видео дня

В Словаре фразеологизмов украинского языка подается такое объяснение выражения "варити (виварювати) воду з когось": "издеваться над кем-либо, показывая свои прихоти, капризничая перед кем-либо, выдвигая чрезмерные требования или придираясь к кому-то".

Смотрите видео с объяснением, что означает "варити воду":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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