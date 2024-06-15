Лишь единицы прочитают слово за 8 секунд: загадка для самых сообразительных

Непросто будет догадаться, какое именно слово зашифровано на картинке.

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Надо угадать слово на картинке за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки и оптические иллюзии - это отличный способ испытать свою смекалку и внимательность. Такие загадки довольно непросто поддаются разгадыванию - обычно приходится очень хорошо постараться, чтобы отыскать правильный ответ.

Но такие задания одновременно являются и отличным способом потренировать свою внимательность и наблюдательность. Кроме этого, с помощью таких загадок можно поработать над развитием творческого мышления, ведь в поиске правильного ответа часто приходится искать нестандартные пути.

В следующей оптической иллюзии нужно догадаться, какое слово зашифровано на загадочном рисунке, пишет jagranjosh.

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Непросто будет догадаться, какое именно слово там спрятано - отгадка точно не лежит на поверхности. Но если приложить все усилия, проявить терпение и потратить немного времени, рассматривая картинку - вы точно сможете прочитать это слово.

Но загадка еще больше усложняется тем, что на ее разгадывание дается ограниченное количество времени - всего 8 секунд. Не каждый сможет выполнить задание настолько быстро.

Надо угадать слово на картинке за 8 секунд/ jagranjosh

Попробуйте сосредоточиться на загадке, не отвлекаться и найти разгадку настолько быстро, как сможете.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Спрятанное слово - melody/ jagranjosh

На картинке спрятано слово melody, которое с английского языка переводится как "мелодия".

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти фальшивого миллионера за 5 секунд. Кто-то из присутствующих в самолете только притворяется миллионером - нужно понять, кто именно.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти собаку за 6 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятана собака.

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