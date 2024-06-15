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Мощный циклон будет заливать почти всю Украину: где именно ждать грозы, град и шквалы

Ангелина Подвысоцкая
15 июня 2024, 19:29
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Синоптики объявили штормовое предупреждение на 16 июня - І уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 16 июня / фото: УНИАН

Погода в Украине 16 июня будет грозовой и дождливой. Синоптики предупреждают о граде и шквалах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Все из-за сильных ливней, града и шквалов - до 20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что на выходных в Украине будет бушевать циклон. Он будет крутиться над югом, затем на востоке, а позже дойдет до севера страны. Западные области будут под влиянием высокого атмосферного давления.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 16 июня

В Украине 16 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Украине, кроме западных областей. В большинстве южных, центральных и Харьковской областях будут грозы с градом и шквалами. Ветер в этот день будет северо-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днем 20-25°, в восточных и южных областях 23-28°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 16 июня в Украине будет грозовая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +19...+31 градуса. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +9...+21 градуса.

Погода 16 июня в Киеве

В Киеве 16 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 20-25°; в Киеве ночью 15-17°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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