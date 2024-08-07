Дожди будут только в двух областях: прогноз погоды на 8 августа

Синоптики утверждают, что 8 августа в Украине будет преимущественно теплая и сухая погода.

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Прогноз погоды в Украине на 8 августа / фото: УНИАН

Погода в Украине 8 августа будет сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 8 августа дожди могут быть только на Сумщине и Харьковщине. В западных областях осадки будут только вечером.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 8 августа / фото: ventusky

Погода 8 августа

В Украине 8 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами на северо-востоке. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 22-27°, на юге страны ночью 17-22°, днем 26-31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 19-24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 8 августа в Украине будет штормовая погода. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +21...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +14...+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 августа / фото: meteoprog

Погода 8 августа в Киеве

В Киеве 8 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 августа / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит снова +35 градусов - стало известно, где в нашем государстве будет жаркая погода. При этом пока в части областей будет сильная жара, многие другие регионы накроют дожди с грозами. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели с 5 по 11 августа.

Также ранее сообщалось, что грозовые дожди будут заливать почти всю Украину. Синоптики предупреждают, что уже с 15 июля в Украину начнет возвращаться жара.

Напомним, ранее сообщалось, что лето закончится точно по календарю - стал известен прогноз погоды на август 2024 года. Жарче всего в августе будет на Юге Украины. А самую дождливую погоду синоптик прогнозирует на Львовщине.

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