Настоящее чудо в жару: куда поставить вентилятор, чтобы охладить всю комнату

Женщина поделилась простым трюком с вентилятором, который поможет быстро охладить комнату, и утверждает, что это "чудо", когда речь идет о борьбе с жарой.

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Где поставить вентилятор, чтобы охладить комнату - как побороть в жару / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Когда температура стремительно растет, многие из нас прибегают к вентиляторам, чтобы охладить свое жилье во время невыносимой жары. Однако, похоже, многие годами использовали их неправильно, сообщает Mirror.

Пользовательница TikTok sophmac26 покорила социальные сети своим гениальным советом.

"Все, что вам нужно сделать, это открыть окно и повернуться лицом к своему вентилятору наружу. Он должен отталкивать горячий воздух наружу, а не просто разгонять его по комнате", - отметила она.

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Она также отметила, что в ее комнате стало необычно прохладно после применения этого хитрого трюка.

"Обычно в моей спальне очень жарко: "Моя спальня обычно является самой жаркой комнатой в доме в это время ночи, а сейчас здесь так прохладно. Намного прохладнее, чем обычно", - сказала женщина.

После трех с половиной часов со стратегически размещенным вентилятором, клип демонстрирует неоспоримые результаты. Соф отметила, что наткнулась на этот хак в Интернете и была в восторге от того, что он творит чудеса.

С момента публикации в TikTok клип набрал более 90 000 лайков. Пользователи социальных сетей были ошеломлены тем, как долго они скрывали эту простую ошибку.

Смотрите видео о том, где нужно поставить вентилятор, чтобы охладить комнату:

Хотя некоторые были скептически настроены относительно эффективности этого метода, Соф заверила их, что он работает, поскольку она лично добилась успеха с помощью этого метода. Кажется, люди теперь заинтересованы в том, чтобы испытать новые трюки со своими фанатами.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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