Как бороться с осенней усталостью: специалисты раскрыли, как бороться с сонливостью

Почему осенью не хватает энергии и как улучшить свое самочувствие - специалисты поделились полезными советами.

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Как бороться с осенней усталостью / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как бороться с осенней сонливостью и какие люди под угрозой недостатка витаминов - специалисты рассказали об основных признаках осенней депрессии и ее последствиях.

Врачи рассказали, что повышенная сонливость и резкая усталость могут возникать из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и недостаточного сна. Постоянная усталость также может возникать у людей, у которых есть недостаток витаминов и других полезных веществ в организм.

Почему осенью ухудшается самочувствие

Осенью большинство людей жалуются на резкую смену настроения, усталость и потерю энергии. В народе такое состояние называют "осенней хандрой". Специалисты рассказали, что именно осенью больше всего обостряются хронические болезни. Чаще всего под угрозой оказываются люди, которые имеют гастроэнтерологические, неврологические, кардиологические и гинекологические заболевания.

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Ученые связывают это с тем, что после окончания теплого времени года, люди возвращаются к стандартному рабочему или учебному процессу, поэтому из-за этого и возникают негативные эмоции. Часто "осенняя депрессия" может скрываться потому, что уменьшаются витамины в организме и может возникать серьезный авитаминоз. Из-за такого состояния в организме могут происходить резкие изменения: выпадение волос, ухудшение состояния кожи и ногтей.

Если вы заметили такие симптомы у себя, то стоит не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу.

Чего не хватает в организме, если постоянно хочется спать

Если в организме человека недостаток витамина B, то из-за этого может возникать нарушение дыхания, что может привести к нейрональным дисфункциям. То есть, человека может преследовать сильная усталость и сонливость. В таком случае специалисты советуют принимать специальные витамины группы B или фрукты или овощи, которые содержат их.

Также дефицит витамина B приводит к дневной сонливости, а это может означать проблемы со здоровьем из-за анемии и малокровия. Известно, что недостаток гемоглобина в организме приводит к кислородному голоданию всех тканей.

Витамин D - это важное и необходимое вещество для человека, ведь витамин влияет на эффективность иммунитета, способствует тканевому дыханию и энергетическому обмену. Однако сам витамин D не синтезируется в кишечнике - он образуется в коже под действием солнечного ультрафиолета. То есть важно часто бывать на солнце, чтобы не возникло дефицита витамина D.

Перед использованием лекарственных препаратов обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.

Чем полезен витамин D? Витамин D - это универсальный и наиболее полезный витамин, который влияет на регуляцию уровня кальция и фосфора в крови, кроме участия в работе костной системы. Также витамин D отлично влияет на работу иммунной и эндокринной системы, передает Esculab.

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