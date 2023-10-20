Ворвется 30-градусная жара: в какие области вернется лето, а где будет лить осенний дождь

В некоторых областях синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Его скорость будет достигать 25 м/с.

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Прогноз погоды в Украине 21 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 21 октября будет дождь и сильный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Ночью и утром будет идти туман. В Прикарпатье будет сильный ветер со скоростью 15-20 м/с, а в Карпатах - 20-25 м/с.

Прогноз погоды в Украине 21 октября / фото: ventusky

Погода 21 октября

В Украине 21 октября переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди ночью и утром на территории северных, Полтавской, Харьковской и Луганской областей.

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"Температура ночью 8-13° тепла, на западе и юге страны 14-18°; днем в большинстве областей 23-28°, в северной части и восточных областях 17-22°, на северо-востоке 6-11°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +30

По данным meteoprog, 21 октября будет значительное потепление в некоторых областях. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 7-9 градусов тепла. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 16-30 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 21 октября / фото: meteoprog

Погода 21 октября в Киеве

В Киеве 21 октября переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди днем, ночью осадков не будет. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 8-13° тепла; днем 17-22°, на севере области 11-13°; в Киеве ночью 11-13°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 21 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

Недавно Наталья Диденко отметила, что скоро в Украине выпадет снег и это произойдет не только в Карпатах - синоптик назвала дату сильного похолодания. По ее данным, уже 21 октября следует ожидать мокрого снега.

Позже она сообщила, что прогноз изменился и в нескольких областях Украины ударит +30 градусов. Настоящее "бабье лето" будет уже на этой неделе - с 21 октября. Жарче всего будет в Одесской области, частично в Николаевской, а также в других соседних с Одесской областях. Но в некоторых областях будет холодно. Например, в Черниговской и Сумской областях ожидается +7+9.

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