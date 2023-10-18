Снег будет не только в Карпатах: синоптик назвала дату сильного похолодания

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует мокрый снег уже на этой неделе. Такие осадки будут даже в столице.

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Погода в Украине будет снежной / фото: pixabay

Погода в Украине стала по-настоящему осенней. Скоро украинцы смогут почувствовать даже зимнюю погоду. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

17 октября в Украине будет холодно, но без осадков. Ночью местами температура воздуха опустится до 2 градусов мороза. Однако днем будет значительно теплее - 7-13 градусов тепла.

"18-го октября будет царить сухая воздушная масса с ночными и утренними туманчиками. В Киеве в среду осадков не предвидится, ночью + 1 +4 градуса, днем +9 + 11 градусов. Четверг еще побудет без осадков", - пишет синоптик.

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Диденко прогнозирует, что уже в пятницу, 20 октября Украину накроют сильные дожди и ворвется похолодание. Только на юге будет более теплая погода. Уже на следующий день в западных и северных регионах будет мокрый снег. "Зима" придет и в Киев.

Погода в Украине будет снежной / фото: ventusky

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине на осень 2023

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

Также ранее синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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