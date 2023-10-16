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Врежет почти 6-бальный шторм: в Украину ворвалась мощная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
16 октября 2023, 22:04 обновлено 16 октября, 22:06
Эта магнитная буря будет трусить всю страну минимум 3 дня и лишь потом пойдет на спад.
погода, магнитная буря, солнце
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину сегодня, 16 октября. Ее мощность держится на уровне почти 5-ти баллов. Сообщается, что уже завтра, 17 октября, мощность геомагнитного шторма резко взлетит до почти 6-ти баллов.

Ожидается, что буря после этого пойдет на спад 18 октября. Ее мощность опустится до 4-х баллов. На следующий день шторм ослабеет еще на одну единицу, после чего опустится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса С и В. Специалисты считают, что 17 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 25 солнечных пятен.

Погода в Украине на осень 2023

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

Также ранее синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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