Ударит +2 и накроют дожди: на Украину налетело похолодание

В этот день синоптики прогнозируют мороз только ночью в Карпатах. Там температура воздуха опустится до -4.

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Прогноз погоды в Украине 17 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 17 октября будет холодной. В этот день синоптики прогнозируют дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 17 октября

В Украине 17 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди на территории восточных и северных областей. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, в Крыму 5-10°; днем в Украине 7-12° тепла, в южной части до 16°; в Карпатах ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

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В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 17 октября станет еще холоднее. Холоднее всего будет на территории Львовской и Тернопольской областей. Там температура воздуха опустится до 2-22 градусов тепла.

Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до 6-16 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине 17 октября / фото: meteoprog

Погода 17 октября в Киеве

В Киеве 17 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 17 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

Также ранее синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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