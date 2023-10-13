Бешеный ветер и сильный туман: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине 14 октября будет достаточно теплой. В этот день синоптики осадков не прогнозируют.

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Прогноз погоды в Украине 14 октября / фото: pexels

Погода в Украине 14 октября будет ночью холодной, а днем достаточно теплой. Однако синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром 14 октября ожидается сильный туман в южных, центральных и восточных областях. Видимость составит 200-500 м. Синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине 14 октября / фото: ventusky

Погода 14 октября

В Украине 14 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. На территории западных областей ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

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"Температура ночью 4-9° тепла, в северо-восточных областях 1-6° тепла, в южной части и западных областях 8-13°; днем в Украине 19-24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +25

По данным meteoprog, 14 октября будет потепление. В некоторых областях днем погода будет летней, в некоторых областях температура воздуха повысится до 25 градусов тепла.

Теплее всего будет в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Там температура воздуха повысится до 14-25 градусов тепла.

Холоднее всего будет на территории Сумской, Харьковской и Луганской областей. Там температура воздуха опустится до 7-20 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 14 октября / фото: meteoprog

Погода 14 октября в Киеве

В Киеве 14 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, днем 19-24°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 14 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Страну накрыло "бабье лето", однако продлится оно недолго. Синоптик назвала дату, когда в Украину вернется холодина. По данным синоптика, после "бабьего лета" в Украину вернутся дожди, а температура воздуха будет опускаться ниже 0 градусов.

Недавно синоптик рассказала о погоде на выходные. 14-15 октября в стране будет преобладать сухая солнечная погода, однако на западе и на севере ожидается шквальный ветер. В течение дня температура воздуха составит +17 +22 градуса, в западных областях +20 + 25 градусов.

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