Бешеный ветер и сильный туман: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине 14 октября будет ночью холодной, а днем достаточно теплой. Однако синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром 14 октября ожидается сильный туман в южных, центральных и восточных областях. Видимость составит 200-500 м. Синоптики объявили І уровень опасности.
Погода 14 октября
В Украине 14 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. На территории западных областей ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.
"Температура ночью 4-9° тепла, в северо-восточных областях 1-6° тепла, в южной части и западных областях 8-13°; днем в Украине 19-24°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +25
По данным meteoprog, 14 октября будет потепление. В некоторых областях днем погода будет летней, в некоторых областях температура воздуха повысится до 25 градусов тепла.
Теплее всего будет в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. Там температура воздуха повысится до 14-25 градусов тепла.
Холоднее всего будет на территории Сумской, Харьковской и Луганской областей. Там температура воздуха опустится до 7-20 градусов тепла.
Погода 14 октября в Киеве
В Киеве 14 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 4-9° тепла, днем 19-24°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Страну накрыло "бабье лето", однако продлится оно недолго. Синоптик назвала дату, когда в Украину вернется холодина. По данным синоптика, после "бабьего лета" в Украину вернутся дожди, а температура воздуха будет опускаться ниже 0 градусов.
Недавно синоптик рассказала о погоде на выходные. 14-15 октября в стране будет преобладать сухая солнечная погода, однако на западе и на севере ожидается шквальный ветер. В течение дня температура воздуха составит +17 +22 градуса, в западных областях +20 + 25 градусов.
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