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Украину зальет дождями: в каких областях будет холоднее всего

Ангелина Подвысоцкая
12 октября 2023, 18:25 обновлено 12 октября, 18:25
В этот день в некоторых регионах температура воздуха повысится до 21 градуса тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине на 13 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 13 октября будет достаточно теплой. Однако в этот день во многих областях будут дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 13 октября

В Украине 13 октября будет облачно с прояснениями. В северных, западных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет умеренный дождь.

В Карпатах, центральных и восточных областях также будет дождь, но небольшой. В этот день ветер будет со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 8-13°, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и местами в Крыму 3-8° тепла, днем 15-20°, в Карпатах 10-15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +21

По данным meteoprog, 13 октября будет потепление, в некоторых областях температура воздуха повысится до 21 градуса тепла.

Теплее всего будет в Одесской и Закарпатской областях. Там температура воздуха повысится до 13-21 градуса тепла.

Холоднее всего будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до 6-17 градусов тепла.

погода 13 октября
Прогноз погоды в Украине на 13 октября / фото: meteoprog

Погода 13 октября в Киеве

В Киеве 13 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют умеренный дождь. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 15-20°; в Киеве ночью 11-13°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 октября
Прогноз погоды в Украине на 13 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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