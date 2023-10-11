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Продлится минимум 4 дня: Украину накрыла сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
11 октября 2023, 05:55
Ожидается, что мощность этого геомагнитного шторма будет держаться на уровне почти 5 баллов.
солнце, магнитная буря
Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 5 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину сегодня, 11 октября. Ее мощность держится на уровне почти 5-ти баллов. Сообщается, что эта буря продлится минимум 4 дня. Все это время буря будет на одном и том же уровне.

Ожидается, что буря после этого пойдет на спад 15 октября. Ее мощность опустится до 3 баллов, после чего снизится до минимума.

видео дня
магнитная буря
Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 11 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 48 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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