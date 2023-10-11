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Будут заморозки, а местами потепление: где температура воздуха повысится до +22

Ангелина Подвысоцкая
11 октября 2023, 19:39 обновлено 11 октября, 19:49
В этот день синоптики прогнозируют порывы ветра, скорость которых будет достигать 20 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине на 12 октября / фото: pexels

Погода в Украине 12 октября станет теплее. Однако в некоторых областях синоптики прогнозируют заморозки и дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине сильные морозы будут в восточных областях, а также Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Синоптики объявили І уровень опасности.

Погода 12 октября

В Украине 12 октября будет переменная облачность. Лишь в северных и северо-западных областях синоптики прогнозируют небольшой дождь. В Украине будут порывы ветра со скоростью до 20 м/с.

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"В Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ночью заморозки на поверхности почвы, в восточных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 13-18° тепла; на остальной территории ночью 5-10° тепла, днем 16-21°, на Прикарпатье до 24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +22

По данным meteoprog, 12 октября будет потепление, в некоторых областях температура воздуха превысит 22 градуса тепла.

Теплее всего будет в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Там температура воздуха повысится до 10-22 градусов тепла.

Холоднее всего будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до 2...+ 14 градусов тепла.

погода 12 октября
Прогноз погоды в Украине на 12 октября / фото: meteoprog

Погода 12 октября в Киеве

В Киеве 12 октября будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 15-20 м/с.

"Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21° тепла; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 12 октября
Прогноз погоды в Украине на 12 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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