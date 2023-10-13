Ветер 15-20 метров в секунду и снег: синоптик рассказала о погоде на выходные

На выходных в стране будет преобладать сухая солнечная погода, однако на западе и на севере ожидается шквальный ветер.

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Погода в Украине на выходные - когда начнутся заморозки и выпадет снег / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Украине в субботу, 14-го октября, будет сухой и преимущественно солнечной. На западе и севере ожидается шквальный ветер порой до 15-20 метров в секунду. Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в течение дня температура воздуха составит +17 +22 градуса, в западных областях +20 +25 градусов.

"Единственный не очень комфортный нюанс - на Западе и севере Украины ожидается сильный юго-западный ветер, порой до 15-20 метров в секунду", - отмечает синоптик.

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Погода в Киеве

Наталья Диденко также сообщила, что в Киеве в субботу будет сухо и тепло, температура будет колебаться в пределах +20 +22 градуса.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

"Наслаждайтесь этим теплом, потому что следующая неделя будет по-настоящему холодной", - предупредила синоптик.

Она отметила, что похолодание в большинстве областей Украины начнется уже в воскресенье, а с 16-го октября температура воздуха составит +9+12 градусов, на юге, крайнем востоке и на Закарпатье до +15 градусов..

"В конце следующей недели на западе и севере Украины местами возможен мокрый снег", - написала Наталья Диденко.

Карта осадков (где розовый цвет - это снег) на 21 октября. / фото: Facebook Наталья Диденко

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды на 14 октября

В то же время, по данным meteoprog 14 октября в западных регионах ожидается переменная облачность, осадки не предполагаются. Эксперт Игорь Кибальчич отмечает, что температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от + 8 до +13 °C, днем поднимется от +21 до +26 °C.

В северных регионах ожидается переменная облачность, осадки не предполагаются.Температура воздуха ночью составит от + 5 до +10 °C, а днем поднимется в пределах от +18 до +23 °C.

В центральных регионах ожидается переменная облачность, осадки не предполагаются. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от + 7 до +12 °C, во время дня поднимется от +18 до +23 °C.

В южных регионах ожидается малооблачная погода, оосадки не предполагаются. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от + 7 до +12 °C, во время дня поднимется от +19 до +24 °C.

В восточной части страны предполагается переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит от + 4 до +9 °C, а днем поднимется в пределах от +16 до +21 °C.

Прогноз погоды на 15 октября

В западных областях предполагается небольшой дождь, который днем превратится в умеренные осадки. Синоптик Игорь Кибальчич пишет, что температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от +8 до + 13 °C.

В северных регионах ночью не предвидится значительных осадков, но днем ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 °C, а днем поднимется в пределах от +13 до +18 °C.

В центральных регионах предполагается преимущественно отсутствие осадков, однако лишь вечером возможен небольшой дождь в отдельных местах. Температура воздуха ночью будет колебаться от + 7 до +12 °C, а днем поднимется в пределах от +18 до +23 °C.

В южной части страны и в Крыму предполагается малооблачная погода и не предвидится осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от + 8 до +13 °C, а днем поднимется от +19 до +24 °C.

В восточных областях ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от + 6 до +11 °C, во время дня поднимется от +18 до +23 °C.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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