Врежет почти 5-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 5 баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину 11 октября. Ее мощность держится на уровне почти 5-ти баллов. Сообщается, что на таком уровне буря продлится минимум 3 дня.
Ожидается, что буря после этого пойдет на спад 14 октября. Ее мощность опустится до 3 баллов, после чего снизится до минимума. 16 октября мощность бури снизится до 0.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 13 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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