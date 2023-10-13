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Врежет почти 5-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
13 октября 2023, 05:00
Мощность бури начнет падать лишь 14 октября, после чего опустится до минимума.
магнитная буря, погода, солнце
Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 5 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину 11 октября. Ее мощность держится на уровне почти 5-ти баллов. Сообщается, что на таком уровне буря продлится минимум 3 дня.

Ожидается, что буря после этого пойдет на спад 14 октября. Ее мощность опустится до 3 баллов, после чего снизится до минимума. 16 октября мощность бури снизится до 0.

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магнитная буря
Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С и М. Специалисты считают, что 13 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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