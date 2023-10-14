Ворвется сильный ветер и ударят дожди: в Украине ухудшится погода

Погода в Украине 15 октября будет ночью холодной, а днем достаточно теплой. В этот день синоптики прогнозируют дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 15 октября
В Украине 15 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди на территории западных, северных и местами центральных областей. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. На территории западных областей ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.
"Температура в западных областях в течение суток 9-14°; на остальной территории ночью 8-13°, в юго-восточной части 5-10° тепла, днем в северных и большинстве центральных областей 13-18°, на остальной территории 18-23°, на юге Одесской области до 25°. В Карпатах ночью без осадков, утром и днем дождь, местами значительный; температура ночью и днем 4-9° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +9
По данным meteoprog, 15 октября станет прохладнее, чем днем раньше. Теплее всего будет в Кировоградской области. Там температура воздуха повысится до 11-23 градуса тепла.
Холоднее всего будет на территории Львовской и Закарпатской областей. Там температура воздуха опустится до 11-19 градусов тепла.
Погода 15 октября в Киеве
В Киеве 15 октября будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют дождь. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 8-13° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 11-13° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Страну накрыло "бабье лето", однако продлится оно недолго. Синоптик назвала дату, когда в Украину вернется стужа. По данным синоптика, после "бабьего лета" в Украину вернутся дожди, а температура воздуха будет опускаться ниже 0 градусов.
Недавно синоптик рассказала о погоде на выходные. 14-15 октября в стране будет преобладать сухая солнечная погода, однако на Западе и на севере ожидается шквальный ветер. В течение дня температура воздуха составит +17 +22 градуса, в западных областях +20 + 25 градусов.
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