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Снег и сильный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
15 октября 2023, 19:33 обновлено 15 октября, 19:39
В этот день скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине 16 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 16 октября будет холодной. В этот день синоптики прогнозируют дожди и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве центральных и Сумской областях будет значительный дождь. В этот день будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют І уровень опасности.

погода 16 октября
Прогноз погоды в Украине 16 октября / фото: ventusky

Погода 16 октября

В Украине 16 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди на территории центральных и северных областей. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 15-20 м/с.

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"Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 6-11°, днем 11-16°, в Донецкой и Луганской областях до 18°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 7-12°. В Карпатах дождь и мокрый снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 16 октября станет холодно. Во многих областях синоптики прогнозируют дожди, а в некоторых даже снег.

Холоднее всего будет на территории Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Там температура воздуха опустится до 4-10 градусов тепла.

Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до 9-21 градуса тепла.

погода 16 октября
Прогноз погоды в Украине 16 октября / фото: meteoprog

Погода 16 октября в Киеве

В Киеве 16 октября будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют значительный дождь. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 16 октября
Прогноз погоды в Украине 16 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Страну накрыло "бабье лето", однако продлится оно недолго. Синоптик назвала дату, когда в Украину вернется стужа. По данным синоптика, после "бабьего лета" в Украину вернутся дожди, а температура воздуха будет опускаться ниже 0 градусов.

Недавно синоптик рассказала о погоде на выходные. 14-15 октября в стране будет преобладать сухая солнечная погода, однако на Западе и на севере ожидается шквальный ветер. В течение дня температура воздуха составит +17 +22 градуса, в западных областях +20 + 25 градусов.

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