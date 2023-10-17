Врежет -5: Украину окутает настоящая морозная погода

Погода в Украине 18 октября будет сухой, но утром во многих областях прогнозируют туман.

https://glavred.info/synoptic/vrezhet-5-ukrainu-okutaet-nastoyashchaya-moroznaya-pogoda-10509145.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине 18 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 18 октября будет холодной и даже морозной. В этот день синоптики не прогнозируют дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром 18 октября в нескольких регионах будет туман.

Прогноз погоды в Украине 18 октября / фото: ventusky

Погода 18 октября

В Украине 18 октября будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют туман в западных областях. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

видео дня

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, в южной части ночью 5-10° тепла, днем 11-16°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 17 октября станет еще холоднее. Самой низкой температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до 1-12 градусов тепла.

Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 7-16 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине 18 октября / фото: meteoprog

Погода 18 октября в Киеве

В Киеве 18 октября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью + 3..-2°, днем 8-13°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 18 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

8 октября стало известно о том, что в Украине выпал первый снег. Снег выпал в Карпатах на горе Поп Иван. Эта гора является одной из самых высоких вершин Карпат, а ее высота достигает 2028 м. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Ранее Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 16 по 22 октября. Половину недели по всем областям будет обильно лить дождь, но в нескольких регионах еще будут заморозки.

Также ранее синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.