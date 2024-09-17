Как избавиться от мышей в квартире: убегут сами за 7 дней

Мыши в квартире — это проблема, с которой сталкиваются многие, особенно в холодное время года, когда грызуны начинают искать тёплые места с доступом к пище.
Избавиться от этих незваных гостей можно разными способами, и мы расскажем о самых эффективных методах борьбы.
Чего боятся мыши?
Отсутствие еды и воды. Мыши не могут долго обходиться без пищи и воды. В отсутствии еды они погибают в течение месяца, а без воды — всего за неделю. Чтобы избавиться от мышей, важно ограничить их доступ к источникам питания: закрывайте продукты в герметичные контейнеры и следите за чистотой в доме, пишет портал Ликвидатор.
Холод. Хотя холод не всегда убивает мышей, он значительно снижает их способность к размножению. В тёплых условиях они могут размножаться до 10 раз в год, тогда как в холоде этот показатель падает до 2-3 раз.
Кошки. Наличие кошки в доме — один из самых эффективных и естественных способов борьбы с грызунами. Кошки инстинктивно охотятся на мышей и могут быстро очистить дом от этих вредителей.
Как избавиться от мышей навсегда?
Если вы хотите избавиться от мышей в квартире навсегда, стоит рассмотреть ультразвуковые отпугиватели. Эти устройства излучают звуковые волны, которые не слышны для человека, но вызывают дискомфорт у грызунов. В результате мыши покидают помещение и перестают размножаться.
Типы отпугивателей:
- Электромагнитные: Они создают электромагнитные волны, которые мешают мышам обитать в стенах и других укрытиях.
- Ультразвуковые: Такие устройства воздействуют на слух грызунов и вынуждают их покинуть территорию.
- Комбинированные: Сочетают в себе оба метода, что увеличивает их эффективность.
Для достижения результата ультразвуковые отпугиватели должны работать непрерывно не менее 7 дней.
Чем опасны мыши?
Мыши могут быть опасными для людей и животных из-за различных заболеваний, которые они могут передавать. Одним из наиболее серьезных заболеваний, которое может быть передано мышами, является лептоспироз. Это заболевание передается через контакт с водой или почвой, содержащей бактерии рода Leptospira, которые могут быть сразу переданы от мышей к людям. Симптомы лептоспироза могут быть разными, от легких до тяжелых форм, и включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах и другие. Помимо лептоспироза, мыши также могут передавать другие заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, гепатит А и вирус Ласса.
Народные методы также могут помочь в борьбе с мышами
Гипс и мука: Смешайте гипс с мукой в равных пропорциях и рассыпьте смесь в местах, где мыши могут обитать. После того как они съедят это "блюдо" и запьют его водой, смесь застынет внутри их организма, что приведет к их гибели.
Зола: Зола содержит щелочь, которая, попадая на лапы и в ротовую полость мышей, вызывает воспалительные процессы, что в итоге приводит к их гибели.
Битое стекло: Более радикальный метод — рассыпать битое стекло в местах, где мыши часто обитают. Проглатывание стекла вызывает повреждение внутренних органов и приводит к смерти.
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