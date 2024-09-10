Дорогу забудут: что положить в погреб от мышей

Мы рассмотрим несколько методов, которые действительно помогут защитить погреб от грызунов.

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Что положить в погреб от мышей / Rоллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Борьба с мышами в погребе — задача, с которой сталкиваются многие владельцы дач и загородных домов. Мыши могут нанести значительный ущерб хранимым овощам и другим продуктам, поэтому важно знать, как избавиться от мышей в погребе и что можно предпринять для защиты.

Ниже мы рассмотрим несколько методов, которые действительно помогут защитить погреб от грызунов.

Как не допустить проникновения мышей в погреб

Чтобы минимизировать риск проникновения грызунов в погреб, важно создать условия, которые не будут для них привлекательны, пишет портал Howtogrow. Вот основные профилактические меры:

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Обшейте двери металлическими листами с двух сторон, чтобы грызуны не могли прогрызть путь внутрь.

Установите сетки на вентиляционные отверстия, чтобы они были достаточно малыми, и мыши не могли проникнуть через них.

Заклейте окна и любые щели, через которые могут попасть грызуны.

Эти меры помогут затруднить доступ мышам, но они не обеспечивают 100% защиты. Поэтому, если мыши всё-таки попали в погреб, важно знать, что реально помогает от мышей.

Механические методы борьбы с мышами

Механические методы остаются одними из самых популярных и эффективных способов борьбы с грызунами. Вот что можно использовать:

Мышеловки и капканы. Самый простой и распространенный метод — установка пружинных ловушек. Их размещают вдоль стен, у дверей или в местах, где замечены следы мышей. Для приманки можно использовать кусочек сала или хлеб, смоченный в растительном масле. Однако важно перед использованием помыть ловушки и надевать перчатки, чтобы не оставлять запах человека.

Клетки-ловушки. Это более гуманная альтернатива. Металлические клетки с отодвигающейся дверцей захлопываются, когда мышь попадает внутрь. Ловушку регулярно проверяют и заменяют при необходимости.

Чем опасны мыши? Мыши могут быть опасными для людей и животных из-за различных заболеваний, которые они могут передавать. Одним из наиболее серьезных заболеваний, которое может быть передано мышами, является лептоспироз. Это заболевание передается через контакт с водой или почвой, содержащей бактерии рода Leptospira, которые могут быть сразу переданы от мышей к людям. Симптомы лептоспироза могут быть разными, от легких до тяжелых форм, и включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах и другие. Помимо лептоспироза, мыши также могут передавать другие заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, гепатит А и вирус Ласса.

Народные средства против мышей

Если механические методы не помогают, можно попробовать народные средства. Они тоже могут быть эффективны:

Смесь муки и гипса. Смешайте в равных частях пшеничную муку и строительный гипс, разложите эту смесь в местах, где обитают мыши. Попадая в желудок грызуна, гипс затвердевает, что приводит к его гибели.

Известь и сахар. Смешайте сахар и молотую негашеную известь. Такая смесь раздражает пищеварительный тракт грызуна, вызывая сильную боль, что заставляет мышь покидать помещение.

Винные пробки. Нарежьте винную пробку на маленькие кусочки, полейте растопленным свиным салом и разложите в местах появления мышей. Съедая пробку, грызуны закупоривают кишечник, что приводит к их гибели.

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