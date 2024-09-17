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Как убрать заломы на обуви за считанные секунды: гениальные способы от экспертов

Руслана Заклинская
17 сентября 2024, 02:13
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Избавиться от заломов на обуви достаточно легко, понадобятся лишь несколько подручных средств.
Как убрать заломы на обуви за считанные секунды: гениальные способы от экспертов
Как убрать заломы на обуви / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Безупречный вид новой обуви всегда впечатляет. Но сохранить эту красоту - без пятен и заломов - сложная задача.

Обувь предназначена для того, чтобы ее носили, и со временем она может покрываться заломами или вмятинами. К счастью, с этой проблемой можно справиться с помощью нескольких простых и эффективных методов.

Если вас интересуют советы по уходу за обувью, прочтите материал Главреда: Как отбелить пожелтевшую подошву: копеечные средства, которые спасут обувь.

видео дня

Можно ли убрать залом на обуви

Большинство заломов на обуви можно убрать или значительно уменьшить их видимость. Эффективность зависит от материала обуви, глубины залома и времени, прошедшего с момента его появления. Чем раньше вы начнете бороться с проблемой, тем больше шансов на успех.

Как избавиться от заломов на кроссовках

Один из самых популярных, но и рискованных способов удаления заломов - это использование утюга. Чтобы этот метод был эффективным и безопасным, следует придерживаться двух ключевых моментов, пишет Nike.

Чтобы сохранить форму, заполните ботинки чем-то, что не позволит им изменить форму, например, газетами или картоном. Плотно набейте кроссовки бумагой, чтобы растянуть материал изнутри.

Никогда не ставьте утюг непосредственно на обувь, ведь это может повредить материал. Всегда используйте ткань или полотенце в качестве защиты между утюгом и обувью.

  1. Смочите ткань (например, полотенце).
  2. Наложите ее на залом.
  3. Включите утюг на среднюю температуру (около 60-80 градусов Цельсия).
  4. Гладьте крассовки через ткань по 10 секунд за раз.
  5. Проверяйте залом, чтобы избежать перегрева.
  6. Когда залом исчезнет, прекратите глажку и оставьте обувь с газетами внутри до остывания.

Этот способ лучше всего работает на кожаной обуви. Вы можете использовать его и на замшевой обуви, но сначала максимально отожмите полотенце. Вода и замша - не идеальное сочетание.

Как сделать так, чтобы не было заломов

Чтобы предотвратить появление заломов на обуви, выбирайте обувь строго по размеру. Тесная или слишком большая обувь быстрее деформируется.

Отдавайте предпочтение обуви из натуральных материалов, таких как кожа или замша. Они менее подвержены деформации.

Также следует регулярно чистить и ухаживать за обувью с помощью специальных средств. Кроме этого, не носите одну и ту же пару ежедневно.

Как расправить заломы на кожаной обуви

Пара может помочь в устранении заломов, особенно на кожаной обуви. Для этого понадобятся полотенце и микроволновая печь:

  1. Смочите полотенце и отожмите, чтобы оно было влажным.
  2. Поместите полотенце в жаростойкую посуду.
  3. Подогрейте в микроволновой печи на высокой мощности 30 секунд.
  4. Протрите теплым полотенцем залом, чтобы размягчить кожу.
  5. Вставьте формодержатель для обуви, пока она охлаждается.

Если у вас нет утюга, подойдет и фен, особенно для кожаной обуви. Чтобы поддерживать форму обуви во время работы, используйте формодержатель для обуви.

  1. Включите фен на низкий режим обогрева.
  2. Держите его на расстоянии 20-25 см от обуви.
  3. Несколько раз проведите феном над обувью.
  4. Прогревайте, пока не почувствуете, что материал стал мягче и вмятина расправилась.
  5. Оставьте формодержатель в обуви, пока она не остынет.

Поскольку вы непосредственно нагреваете кожу обуви, целесообразно нанести специальный крем для обуви или кондиционер. Тепло может высушить кожу, а кондиционер вернет элеастичность обуви и предотвратит трещины

Как убрать вмятины на искусственной коже

Искусственная кожа более подвержена деформации, чем натуральная. Чтобы убрать вмятины на ней, смочите тряпку горячей водой и положите ее на место вмятины. Затем попробуйте разгладить материал.

В магазинах для обуви также можно найти специальные средства для восстановления искусственной кожи.

Нанесите кондиционер на всю поверхность обуви, особенно на заломы, и хорошо вотрите его. После этого вставьте формодержатели, чтобы сохранить форму обуви, пока она высыхает.

Что известно о Nike?

Nike, Inc. (МФА: [ˈnaɪki]) - транснациональная американская компания, производитель спортивных товаров. Штаб-квартира компании находится в западном пригороде Портленда Бивертоне, Орегон.

Nike - один из крупнейших производителей спортивных товаров в мире. Продукция выпускается под марками "Nike", "Air Jordan", "Total 90", "Nike Golf", "Team Starter" и др. Также "Nike" контролирует компании, которые выпускают товары под брендами "Bauer", "Cole Haan", "Converse", и "Hurley International", пишет Википедия.

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