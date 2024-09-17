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Духовка заблестит как из магазина: убойное средство для мгновенной очистки

Алексей Тесля
17 сентября 2024, 01:29
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Простое средство поможет легко очистить очень грязную духовку, рассказала Тэнди Такаидза.
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Эксперт показала эффективную очистку духовки / Коллаж: Главред, Фото: YouTube/@TheCleanLoft

Многолетний засохший жир в духовке может стать настоящей проблемой, ведь его удаление может поставить в тупик даже опытных экспертов по уборке. Нередко специалисты советуют использовать обычную соду и уксус, но не всегда этот метод срабатывает.

Что такое сода

Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

Как рассказала эксперт по уборке Тэнди Такаидза, есть простое средство, которое поможет легко очистить очень грязную духовку. В качестве примера она показала очень грязную духовку, которую не чистили около двух лет, пишет Express.

По ее словам, наибольшую эффективность показало средство под названием Easy-Off. "Оно выполняет работу быстрее и с меньшим количеством жира на локтях", - делится своим советом Тэнди.

Вместе с тем эксперт предупреждает, что сильнодействующее средство имеет сильный запах. Она также рекомендовала использовать продукт в хорошо проветриваемом помещении, поэтому окна следует открывать при использовании этого чистящего средства.

"Для вашей безопасности я рекомендую вам одеть маску и защитные очки, потому что если этот продукт попадет на вашу кожу или глаза, это вызовет некоторое раздражение", - предупредила Тэнди.

Очистка духовки

Для начала женщина удалила мелкий мусор, а также использовала насадку для пылесоса, чтобы убрать всю грязь. Затем она защитила нагревательные элементы фольгой, а после нанесла чистящее средство на поверхности, включая стеклянную дверцу духовки.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Продукт следует оставить на запеченном жире минимум на два часа, но лучше на ночь. Затем следует вытирать запекшийся жир бумажными полотенцами, а затем использовать не царапающуюся губку для дополнительной чистоты.

Влажная пемза нужна только для удаления очень сильных обгоревших мест, легко очищаемых после чистящего средства. "Теперь все, что вам нужно сделать, это снова вытереть", - говорит Тэнди.

Screenshot
/ YouTube/@TheCleanLoft

Последним шагом является использование влажной тряпки, чтобы удалить все остатки продукта, и духовка останется блестяще чистой.

Смотрите видео - как с легкостью отмыть очень грязную духовку:

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