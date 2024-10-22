Путин пошел на радикальные шаги: в США ответили, опасен ли саммит БРИКС в РФ

Проведение Россией саммита БРИКС имеет цель продемонстрировать растущее влияние незападного мира.

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Путин пытается выйти из критической экономической ситуации / Коллаж: Главред, фото: U.S. Embassy and Consulates in Italy, скриншот

В Казани, что в стране-агрессоре России начался саммит БРИКС, которую сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

На это объединение приходится 45% населения мира и 35% мировой экономики, однако в Штатах не видят угрозы для западных альянсов в проведении этого саммита Россией.

Об этом "Голосу Америки" рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, беспокойство отсутствует из-за критической ситуации для РФ.

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Россия стала настолько изолированной страной на мировой арене, что кремлевский диктатор Владимир Путин буквально вынужден идти на радикальные шаги, чтобы хоть как-то поддерживать свою валюту и военную экономику в целом.

БРИКС / Инфографика: Главред

Кто такой Джон Кирби? Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Организация БРИКС - что известно

Напомним, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак объяснял, что идея БРИКС - это, скорее, противовес Большой семерке, когда собираются лидеры влиятельных стран и совместно вырабатывают политику.

Ранее также сообщалось, что Турция официально подала заявку на вступление в организацию БРИКС (членами которой являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия) из-за намерения усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников.

Политический эксперт Виталий Кулик пояснил, что намерение Турции присоединиться к этому союзу обусловлено несколькими факторами. Во-первых, у Турции сложные отношения с Евросоюзом - фактически сейчас заблокирована ее интеграция в ЕС. Во-вторых, у Анкары накопилось много вопросов к коллективному Западу. В-третьих, Турция фрондирует по отношению к ЕС, НАТО и Западу в целом и проводит политику, которая не согласуется с ее стратегическими партнерами по многим вопросам.

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