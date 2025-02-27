Россиянин "раскололся" на допросе и признался в казни украинского военнопленного

Правоохранители идентифицируют российского военного из 810-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Гюрза".

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Россиянин признался в убийстве украинского военнопленного / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Во время убийства украинский военный лежал в беспомощном состоянии

Правоохранители идентифицируют военного РФ с позывным "Гюрза"

Российский военный из 810-й бригады морской пехоты признается в казни украинского военнопленного в Курской области.

Казнь, по словам россиянина, казнь произошла 21 декабря 2024 года в Курской области Российской Федерации. Видео допроса взятого в плен россиянина публикует Суспильне.

"Взяли двух военнопленных. Привязал его к дереву, повел на эвакуацию. После этого вернулся ко второму военнослужащему ВСУ. Второй военнослужащий был очень ранен, в ногу обломком от квадрокоптера. После этого я связался со своим командиром 2-го воя". был обломок в ноге. После этого я застрелил военнослужащего", - рассказал россиянин.

По информации следствия, во время убийства украинский военный лежал в беспомощном состоянии – с завязанными за спиной руками и лицом к земле.

Отмечается, что российского военного из 810-й бригады взяла в плен бойцы Сил спецопераций в декабре 2024 года — через несколько дней после казни украинского военнослужащего.

Департамент военной контрразведки совместно с главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины осуществляют документирование уголовного преступления по статье 438 Уголовного кодекса (военные преступления). Российскому военному готовятся объявить о подозрении в убийстве украинского военнопленного.

Также правоохранители пытаются идентифицировать российского военного 2 взвода 5 батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Гюрза", который, по словам задержанного россиянина, отдал приказ убить украинского военнослужащего.

Смотрите видео - россиянин признался в казни украинского военнопленного:

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

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