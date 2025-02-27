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Россиянин "раскололся" на допросе и признался в казни украинского военнопленного

Алексей Тесля
27 февраля 2025, 18:15
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Правоохранители идентифицируют российского военного из 810-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Гюрза".
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Россиянин признался в убийстве украинского военнопленного / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Важно:

  • Во время убийства украинский военный лежал в беспомощном состоянии
  • Правоохранители идентифицируют военного РФ с позывным "Гюрза"

Российский военный из 810-й бригады морской пехоты признается в казни украинского военнопленного в Курской области.

Казнь, по словам россиянина, казнь произошла 21 декабря 2024 года в Курской области Российской Федерации. Видео допроса взятого в плен россиянина публикует Суспильне.

"Взяли двух военнопленных. Привязал его к дереву, повел на эвакуацию. После этого вернулся ко второму военнослужащему ВСУ. Второй военнослужащий был очень ранен, в ногу обломком от квадрокоптера. После этого я связался со своим командиром 2-го воя". был обломок в ноге. После этого я застрелил военнослужащего", - рассказал россиянин.

По информации следствия, во время убийства украинский военный лежал в беспомощном состоянии – с завязанными за спиной руками и лицом к земле.

Отмечается, что российского военного из 810-й бригады взяла в плен бойцы Сил спецопераций в декабре 2024 года — через несколько дней после казни украинского военнослужащего.

Департамент военной контрразведки совместно с главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины осуществляют документирование уголовного преступления по статье 438 Уголовного кодекса (военные преступления). Российскому военному готовятся объявить о подозрении в убийстве украинского военнопленного.

Также правоохранители пытаются идентифицировать российского военного 2 взвода 5 батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Гюрза", который, по словам задержанного россиянина, отдал приказ убить украинского военнослужащего.

Смотрите видео - россиянин признался в казни украинского военнопленного:

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

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Силы специальных операций Украины

Силы специальных операций (ССО) — отдельный род войск Вооружённых сил Украины.

Согласно закону "О Вооружённых Силах Украины", ССО могут привлекаться:

  • к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения;
  • проведению информационно-психологических операций;
  • борьбе с терроризмом и пиратством;
  • мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации;
  • мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защите суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины;
  • обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства;
  • мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;
  • противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;
  • ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • к международным антитеррористическим операциям;
  • борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины.

Силы специальных операций созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО.

В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.

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