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Исчезнет с карты мира: эксперт объяснил, как РФ может распасться на ряд государств и когда это будет

10 апреля 2022, 14:30

Почву для распада Российской Федерации было заложено еще несколько десятилетий назад.

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Эксперт объяснил, как РФ может распасться на ряд государств и когда это произойдет/ Главред

Россия может исчезнуть с карты мира как единое государство в том виде, в котором она существует сейчас. "Звоночки", указывающие на возможный распад РФ, встречались еще в начале 1990-х годов. Однако тогда Россия смогла этого избежать.

Распад РФ – не утопия, это вполне возможный вариант развития современных событий. Россия должна превратиться в ряд независимых государств. Об этом сказал во время чата на Главреде экс-заместитель главы министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука.

"Когда мне говорят, что это – утопия, я всегда отвечаю, что прекрасно помню состояние РФ в начале 90-х годов. Тогда Уральская народная республика во главе с губернатором даже напечатала свои деньги. Тогда Татарстан и Башкортостан закрыли собственное воздушное пространство для самолетов тогдашнего Аэрофлота. Тогда было провозглашено создание Дальневосточной народной республики", – отметил Тука.

Также он напомнил, что в то время был проведен опрос населения Калининграда, результаты которого показали, что более 90% местных жителей считали себя частью Евросоюза, а не России. Поэтому, по словам Туки, распад РФ вполне возможен.

Толчком к таким процессам внутри России может стать, в частности, и развязанная ею война против Украины.

Читайте такжеСтрана-людоед, или Россия готовит новую массовую резню в УкраинеВоплотится ли такой сценарий в жизнь, будет зависеть в большой степени от ряда других государств, в том числе от позиции США и Великобритании, говорит эксперт.

"Потому что в 90-е годы, когда фактически начался процесс распада России, именно британцы с американцами испугались вероятных последствий неконтролируемого распространения ядерного оружия и оружия массового уничтожения. И именно благодаря действиям США тогда удалось удержать Россию в нынешней конфигурации. Мало кто помнит, но в те времена три грузовых самолета с наличными долларами приземлялись в России: два в Москве, один в Петербурге. Это делалось для того, чтобы поддержать российскую экономику, которая дышала на ладан", – рассказывает Георгий Тука.

По его словам, тогда США поддерживали Россию и ее экономику не из большой любви к россиянам, а лишь потому, что Запад боялся неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения.

Тука отметил, что сейчас в Соединенных Штатах сохраняется та самая парадигма, которая была и более трех десятилетий назад. Однако, если ее удастся изменить, Россия распадется.

"Если ее удастся изменить на другую парадигму – то Россия неизбежно распадется на 8-10 независимых государств, но и в таком случае удастся сохранить контроль над распространением оружия, если предпринять определенные действия на опережение – не будет ничего, что могло бы помешать будущему распаду Российской Федерации", – подчеркнул Тука.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина должна одержать победу в войне с Россией, в том числе и в боях на Донбассе. После этого Киев сможет получить более весомую переговорную позицию и диктовать определенные условия. Тогда возможна встреча президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области. Оккупанты ожидают прибытия подкрепления для проведения следующего этапа.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором РФ может попытаться вернуться в деоккупированые города.

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