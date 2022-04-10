Успел только сказать "Слава Украине!": в Мариуполе окруженный оккупантами пограничник взорвал себя

Пограничники / facebook.com/МВД Украины

10 апреля в Мариуполе старший офицер пограничных войск Украины взорвал себя на радиостанции, чтобы она не добралась российским захватчикам.

Как сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, его последными словами были "Слава Украине!".

"По предварительным данным сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи окружен врагами и ранен, взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Последними словами в радиостанции были "Слава Украине!". Низкий поклон, уважение и честь нашим пограничникам", - сказал Арестович.

Наступление на Харьков

Российским войскам под Харьковом в ближайшее время будет очень сложно продолжать наступление, говорит Арестович. Согласно прогнозу погоды, в течение десяти дней будут идти дожди.

"В районе Харькова противник сосредоточил резервы, подтягивает ремонтные подразделения, которые должны обеспечить ввод новых сил и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в бой. Но там даже погода за нас, в ближайшие 10 суток прогноз погоды - это осадки, причем должно выпасть 50 мм. Это означает, что противнику будет очень трудно наступать, потому что размокнет земля", - отметил он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также: