Оккупанты накапливают силы в Беларуси и готовятся взять Киев: ВСУ укрепляют линию обороны

Война в Украине / Офис президента

Война в Украине продолжается, а российские оккупанты накапливают силы в белорусском Гомеле, чтобы начать новую атаку на Киев. По данным украинской разведки, враг не планирует отступать.

Вооруженные силы Украины стали укреплять линию обороны.

А в селе Мощуны Киевской области люди продолжают разбор завалов, после прихода оккупантов.

"На пепелище своего дома Александр уже несколько часов ищет останки своей жены. Мужчину до сих пор трясет от пережитого, поэтому просит не показывать его лицо. Сожалеет, что как должное похоронить жену так и не смог. Женщина до войны тяжело заболела. А неделя под огнем оккупанта стала последней в ее жизни. Она умерла в собственной спальне дома, которое семья строила всю свою жизнь. Но похоронить ее муж не успел – в дом прилетел снаряд. А после того, мужчину эвакуировали. В тот день, при эвакуации она с утра еще воду пила. А потом ее не стало", – вспоминает мужчина.

Каждый дом в Мощуне либо разрушен, либо поврежден. Где была церковь, теперь – пожарище. От нее остались разве что колокола.

После себя оккупанты оставили настоящую помойку.

"Мне кажется они все это специально делали из-за того, что мы лучше живем, чем они", - говорят местные жители.

Маленький поселок на северной Киевщине стал стратегическим – на горизонте аэропорт Антонов в Гостомеле. Он по замыслу россиян должен был стать плацдармом для высадки десанта в столицу.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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