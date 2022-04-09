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"У Украины нет времени ждать": Зеленский рассказал о новой мишени России

9 апреля 2022, 22:46

Президент призвал к глобальному нефтяному эмбарго РФ.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную мишень России в развязанной войне. По его словам, это весь "европейский проект".

"Поддерживать стремление Украины к миру - это стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Давить на Россию как можно больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир. Мир и безопасность", - сказал Зеленский.

По словам президента, нужно как можно быстрее вернуть силу международному праву и остановить крушение, которое ударит по всем. Глава государства добавил, что агрессия России не имела целью ограничиться только Украиной.

"Весь "европейский проект" - вот мишень для РФ", - подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что ждать больше времени нет.

"У Украины нет времени ждать. Свобода не может больше ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, нужно действовать немедленно. Нужно действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда Россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент, чтобы искать мир, прекратить бессмысленное насилие" - говорит Зеленский.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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