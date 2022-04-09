"Спать очень трудно": Зеленский о двух разных президентах на одном фото, которое впечатлило весь мир

Зеленский очень эмоционально ответил на вопрос на о себе.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое фото, которое разлетелось по всему миру.
Фото журналисты сделали во время визита президента в Киевскую область, где оккупанты зверски издевались и убивали украинцев.
Во время интервью главы украинского государства изданию Bild журналисты попросили прокомментировать фото, где на одном Президент запечатлен до войны в Украине, а на втором в Буче на 41-й день войны.
Зеленский очень эмоционально ответил на вопрос.
"Это два разных человека. Это идет на пользу нашей стране. Но я не уверен… Я вернусь к этому человеку (как до войны, – ред.)", – ответил президент.
В интервью также президента спросили, что он видит, когда закрывает глаза ночью.
"Я ничего не вижу. Спать очень трудно. Не могу вспомнить, когда в последний раз нормально спал", - сказал Зеленский.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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