Украина должна победить на Донбассе, после чего может пройти встреча Зеленского и Путина – Подоляк

Зеленский намерен говорить с Путиным после того, как появятся четкие позиции для диалога - Подоляк / Фото Reuters

Украина должна победить в войне с Россией, в том числе и в боях на Донбассе. После этого Киев сможет получить более весомую переговорную позицию и диктовать определенные условия. Тогда возможна встреча президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным. Украинское государство идет на большие жертвы и будет стремиться получить очень серьезные гарантии безопасности для защиты своих границ от имперских границ Москвы. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В ходе телемарафона он рассказал о том, что переговоры Зеленского и Путина могут состояться после боевых действий на Донбассе. В Киеве настроены на победу сил обороны Украины. Если удастся победить, украинская сторона серьезно усилит свою позицию на переговорах.

Читайте такжеВойска РФ начали первый этап наступления на Донбасс, попытаются атаковать с юга и севера – Арестович"Говорить о том, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, через две – нет, это будет не так происходить. Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе - на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, может занять три...", - отметил Подоляк.

Чиновник сказал, что Украина в своей борьбе вынуждена каждый день терять людей и инфраструктуру. Москва должна избавиться от своих имперских амбиций, и Киев приложит к этому усилия. Украинское государство стремится получить такие гарантии безопасности, которые помогут надежно защитить свои границы.

"Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы ежедневно теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина - это единственное государство на сегодня в мире, которое это сделает. И сколько на это надо времени, уже нет разницы. Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности для Украины, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Российская Федерация", - добавил советник главы ОП.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что президент Зеленский пойдет на переговоры только тогда, когда "будут абсолютно четкие позиции для этого".

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Война России против Украины

В Министерстве обороны Украина ранее заявили о том, что Россия продолжает работу, направленную на перегруппировку своих войск. Оккупанты готовятся к наступлению на Донбасс, чтобы захватить все районы Донецкой и Луганской областей. Россияне могут попытаться осуществить захват и Харькова, но ресурсов для этого у них нет.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сказал, что большая война за Донбасс уже началась. В регионе длительное время идут серьезные бои. Большое число техники и военной силы России передвигаются по всей территории региона.

В разведке Великобритании заявили, что РФ по-прежнему работает над тем, чтобы прорубить коридор через Крым и Донбасс. Однако оккупантам не удается это сделать по причине серьезного отпора со стороны сил обороны Украины.

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