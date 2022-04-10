РФ может попытаться вернуться в деоккупированные города: Зеленский назвал условие

Украина должна держать сильные позиции во время переговоров.
Кремль может снова направить свою армию в украинские города, которые уже освободили Вооруженные силы Украины. Это может произойти, если позиция официального Киева во время переговоров будет недостаточно прочной.
В свою очередь, позиция Украины на переговорах сильно зависит от той ситуации, которая складывается на фронтах, в частности, в Мариуполе и на Востоке государства. Об этом заявил президент нашего государства Владимир Зеленский в интервью для информагентства The Associated Press.
"Если у нас ситуация будет слабой на всех этих направлениях, то мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать те шаги, которые могут привести к возврату даже в те города, которые мы деоккупировали. Они могут пойти на это, и там уже наша ситуация в переговорах будет слабее. И, возможно, неинтересной для российской стороны", – отметил Зеленский.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина должна победить в войне с Россией, в том числе в боях на Донбассе. После этого Киев сможет получить более весомую переговорную позицию и диктовать определенные условия. Тогда возможна встреча президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области. Оккупанты ожидают прибытия подкрепления для проведения следующего этапа.
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