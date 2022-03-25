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"Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено": олигарх РФ рассказал о жизни под санкциями

25 марта 2022, 19:53

Из-за санкций он вышел из состава совета директоров Альфа-банка и из состава совета директоров благотворительной организации Genesis Philanthropy Group.

Петр Авен боится выехать из Британии / Википедия

Подсанкционный бизнесмен из РФ Петр Авен пожаловался на нехватку средств для оплаты базовых счетов.

"Смогу ли я позволить себе уборщицу или водителя? Я сам не вожу машину... Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать", - рассказал он в интервью Financial Times.

Сейчас олигарх находится в Лондоне. Там у него есть двухуровневая квартира в престижном районе Сент-Джеймс и особняк в пригороде. Но все права владения недвижимостью, банковские счета, а также другие активы были заморожены в рамках санкций.

Авен имеет латвийское и российское гражданства, поэтому его могут выслать из Британии в течение 20 дней, чего он очень не хочет.

"Если я уеду, у меня уже не будет возможности вернуться", - говорит он.

Также, по словам Авена, его жизнь изменилась за одну ночь.

"Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы как-то должны начать новую жизнь", - сказал олигарх.

Из-за санкций он вышел из состава совета директоров Альфа-банка и из состава совета директоров благотворительной организации Genesis Philanthropy Group.

Санкции Авен считает необоснованными и способными нанести "неоправданный ущерб" сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.

А свою близость к Путину аргументирует тем, что ведение бизнеса в России "предполагает контакты с президентом".

"Это очень странно - оказаться под санкциями, потому что ты встречался с президентом. Мы стараемся быть абсолютно вне политики. Во время встреч с Путиным я представлял Альфа-Групп, но совершенно не себя лично", - резюмировал бизнесмен.

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