"Прекрасные новости": в Мелитополе 70 оккупантов отказались воевать против Украины

Они устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства.
24 марта 70 находящихся в Мелитополе российских военных устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства.
Об этом заявили в Запорожской ОВА со ссылкой на пресс-секретаря ЗОВА, полковника ВСУ Ивана Арефьева.
"Есть две прекрасные новости от высшего штаба Сил обороны Украины. 24 марта поступила информация о том, что в дислоцирующихся в Мелитополе подразделениях оккупационных войск РФ 70 российских военнослужащих устроили бунт и отказались выполнять приказы своего руководства и участвовать в боевых действиях против защитников Запорожья. Советуем оккупантам: задайтесь в плен, получите шанс остаться в живых".
Кроме этого, по его словам, при освобождении населенного пункта Малиновка защитники Запорожской области пополнили свой парк военной техники российским танком Т-72Б3.
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