ВСУ уже закошмарили российскую авиацию – Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ блестяще выполняют задачу номер один – ускорение мира.

Как сказал глава государства в видеообращении, наши бойцы мастерски останавливают атаки оккупантов и реализуют контрнаступления.

"Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что та вынуждена применять стратегические дальнобойные самолеты",– заявил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил каждого нашего защитника и каждую нашу защитницу за эту огромную работу.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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