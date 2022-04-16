ВСУ уже закошмарили российскую авиацию – Зеленский

Зеленский поблагодарил каждого нашего защитника и защитницу за огромную работу.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ блестяще выполняют задачу номер один – ускорение мира.
Как сказал глава государства в видеообращении, наши бойцы мастерски останавливают атаки оккупантов и реализуют контрнаступления.
"Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что та вынуждена применять стратегические дальнобойные самолеты",– заявил Владимир Зеленский.
Он поблагодарил каждого нашего защитника и каждую нашу защитницу за эту огромную работу.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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