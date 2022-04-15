Зеленский рассказал, от чего зависит конец войны России против Украины

те Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о завершении войны. Зеленский пояснил, что продолжительность войны зависит от эффективности инструментов влияния на Россию.

Владимир Зеленский рассказал, что он имеет гораздо больше различной информации, чем публикуют некоторые СМИ, о намерениях и возможностях российской армии, о потенциале российской экономики, об эмоциональном состоянии общества в России.

"Все это надо учитывать, прежде чем говорить, сколько еще продлится война. А значит, надо учитывать эффективность инструментов влияния на Россию, которые применяет Украина и вся наша антивоенная коалиция против агрессии России", – пояснил президент.

"Санкции против России очень серьезные. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные. Поэтому на самом деле именно на этих двух направлениях и определяется, сколько продлится эта война",– сказал Зеленский.

Также президент отметил, что чем больше и чем быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции и скорее будет мир.

"Поэтому задача номер один – ускорение мира", – заверил президент.

Добавил, что ВСУ блестяще останавливают атаки оккупантов и реализуют контрнаступления.

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"Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова-российскую обычную авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты", – рассказал Владимир Зеленский и поблагодарил защитников и защитников за это.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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