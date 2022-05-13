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"Новая Чернобаевка" на Луганщине: оккупанты потеряли более 70 единиц техники

13 мая 2022, 07:21

Возле Белогоровки у реки Северский Донец есть излучина. В районе этой излучины пятый раз пытаются навести переправу российские войска — в одном и том же месте.

Белогоровка
Белогоровка стала "новой Чернобаевкой" для оккупантов на Луганщине / Фото twitter.com/Blue_Sauron

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине появилась "новая Чернобаевка" для оккупантов. Это поселок Белогоровка в Луганской области. Там Вооруженные Силы Украины уже в который раз уничтожили понтонные переправы российских войск через Северский Донец.

Как рассказал Арестович в эфире Фейгин Live в четверг, 12 мая, ситуация на фронтах - без особых изменений. Самым жарким направлением Арестович назвал Изюмское.

"Там "перегруппировка" (оккупантов, — ред.) и огневое влияние на наши позиции, а мы - в ответ. В Луганской области отчаянные попытки куда-то двигаться. Но самая большая интрига — в "новой Чернобаевке", — сказал представитель ОП.

Возле Белогоровки у реки Северский Донец есть излучина. В районе этой излучины пятый раз пытаются навести переправу российские войска — в одном и том же месте.

"Там фотография показывает 78 единиц уничтоженной вражеской техники. Но они туда идут и идут. По ним бьют и бьют, а они идут и идут. И они до сих пор пытаются наступать и наводить переправу на том же месте", — сказал Арестович.

Отметим, ВСУ уничтожили при помощи артиллерии понтонную переправу вблизи Белогоровки в Луганской области.

С помощью опубликованных фото исследователи подсчитали точное количество уничтоженной и брошенной российскими оккупантами техники на разрушенной понтонной переправе. Пользователь BlueSauron написал в Twitter, что после неудачной попытки форсирования реки у россиян вышло из строя 73 единицы техники. Часть техники была уничтожена, часть - оставлена на месте разрушенной переправы.

Фото twitter.com/Blue_Sauron
Фото twitter.com/Blue_Sauron
Фото twitter.com/Blue_Sauron

К слову, в настоящей Чернобаевке в Херсонской области также было жарко. 12 мая Арестович рассказал, что произошла Чернобаевка-19.

"Украинские бойцы в очередной раз нанесли удар по оккупантам в легендарном городе Херсонской области", — написал Арестович в Telegram.

Как сообщал Главред, Россия исчерпывает силы, необходимые для наступления. Но спрогнозировать, сколько времени еще продлится война в Украине, сложно. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что причина этого - "жуткий идиотизм российского политического руководства".

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