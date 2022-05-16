"Командир и пол батальона 200-е": перепуганный оккупант рассказал о потерях и собирается бежать в РФ

Испуганный оккупант рассказал о потерях и собирается бежать в РФ/ ВСУ

Российский оккупант по телефону рассказал своему знакомому с РФ, что он в Украине как будто попал в ад или в фильм ужасов. По его словам, потери в российском войске огромные.

Теперь россиянин, который воюет на Луганском направлении, мечтает только убежать домой и больше не возвращаться на военную службу, и тем более – не ехать воевать в Украину. Соответствующий телефонный разговор перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.

Захватчик рассказывает знакомому, что у них уже сгорели все машины, из личного состава погибло пол батальона. В том числе погиб командир, а сам рассказчик едва выжил. Теперь, по его словам, в их Алтайский край будут возить много 200-х.

"У нас вообще ж*па... У нас очень много 200-х и 300-х... Командира моего убило. Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, всё... Просто приеду в Алейск, я служить не буду... Всё. Я честно, я буду увольняться, ну его. После того, что я увидел, нет... Знаешь, это ужас... Отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!", – рассказывает оккупант.

При этом в СБУ напомнили российским оккупантам, что те сами себе выбрали такую судьбу.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы разбили колонну техники российских оккупантов, которая двигалась украинскими полями. Меткими ударами ее уничтожили артиллеристы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Напомним, в поселке Белогоровка Луганской области российские оккупанты понесли огромные потери, пытаясь форсировать реку Северский Донец. 11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты. В результате удара армия РФ потеряла 485 оккупантов и более 80 единиц техники.

Читайте также: