"Боялась, что убьют сына": оккупанты жестоко изнасиловали 2 женщин, мужа одной убили, потому что мешал

Оккупанты жестоко изнасиловали 2 женщин, мужа одной убили, потому что мешал/ Скрин из видео

В Украине продолжают открываться ужасные факты изнасилований российскими оккупантами украинских женщин и даже детей. О еще одном таком случае, который произошел во время оккупации Киевщины, рассказали две жительницы одного из сел области.

Виктория и Наталья до сих пор не оправились от этого жуткого случая, однако согласилась рассказать свою историю телеканалу Sky News, ведь хотят справедливости и наказания для захватчиков.

42-летняя Виктория рассказала, что однажды вечером, когда уже стемнело, в дверь ее жилища постучали российские солдаты. От них слышался запах алкоголя. Мужчины приказали женщине уйти вместе с ними, и она, испугавшись, не решилась им перечить.

После этого оккупанты повели Викторию в дом ее соседки Натальи. Дверь дома открыл муж соседки Александр. Один из русских – Олег – наставил на него пистолет и прямо сказал, что он хочет его жену. Александр ответил, что они ничего ему не сделают, ведь он по национальности тоже русский – тогда оккупанты просто выстрелили ему в затылок, и он скончался на месте.

"Он был очень агрессивен и угрожал застрелить"

Женщин оттащили в другой дом на этой же улице, который пустовал – его оставили хозяева, когда бежали от оккупации. Наталью один из оккупантов Олег повел на второй этаж, а с Викторией на первом остался 19-летний российский военный Даниил.

Виктория говорит, что пыталась образумить россиянина, но он лишь сказал не отвлекать его от "работы", иначе застрелит. Оккупант надругался над ней не один раз. По словам пострадавшей, он относился к не как к женщине, а как к проститутке, и был очень жестоким.

"Он был очень агрессивен... Я не знаю, он принимал виагру? Или, может, какие-то наркотики. Он был бешеным. Слава Богу, он не убил меня, и мне в конце концов удалось сбежать", – вспоминает Виктория.

"Угрожал, что убьет сына, если буду сопротивляться"

Олег в то же время насиловал Наталью на втором этаже дома. Он запугал женщину, что, если она будет сопротивляться, повредит ее сыну.

"Тогда я думала только о сыне, чтобы он его не убил. Я была как живой труп – ступор – я не знала, что делать", – рассказала женщина.

По словам Натальи, изнасилование длилось около 1,5 часа. После этого оба оккупанта покинули дом.

Наталья вернулась в свой дом, где лежал труп ее мужа. Она рассказывает, что просидела до утра в ступоре и не могла уснуть.

После того, как село освободили от оккупантов украинские военные, обе женщины смогли пообщаться с прокуратурой и дать показания.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в Макарове кадыровцы жестоко убили местную жительницу Татьяну Задорожняк. Один из оккупантов вывел женщину в соседний дом, где насиловал ее, а затем жестоко зарезал.

Также сообщалось, что российские оккупанты на Киевщине совершали преступления сексуального характера в отношении мужчин и пожилых людей. В частности, в доме, где жили 16-летняя беременная девушка и ее бабушка, их насиловали одновременно.

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