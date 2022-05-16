УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Боялась, что убьют сына": оккупанты жестоко изнасиловали 2 женщин, мужа одной убили, потому что мешал

16 мая 2022, 12:20

Мужа Натальи российские оккупанты застрелили, потому что он вступился за жену. Потом они угрожали женщине, что навредят сыну, если она будет сопротивляться.

false
Оккупанты жестоко изнасиловали 2 женщин, мужа одной убили, потому что мешал/ Скрин из видео

В Украине продолжают открываться ужасные факты изнасилований российскими оккупантами украинских женщин и даже детей. О еще одном таком случае, который произошел во время оккупации Киевщины, рассказали две жительницы одного из сел области.

Виктория и Наталья до сих пор не оправились от этого жуткого случая, однако согласилась рассказать свою историю телеканалу Sky News, ведь хотят справедливости и наказания для захватчиков.

42-летняя Виктория рассказала, что однажды вечером, когда уже стемнело, в дверь ее жилища постучали российские солдаты. От них слышался запах алкоголя. Мужчины приказали женщине уйти вместе с ними, и она, испугавшись, не решилась им перечить.

После этого оккупанты повели Викторию в дом ее соседки Натальи. Дверь дома открыл муж соседки Александр. Один из русских – Олег – наставил на него пистолет и прямо сказал, что он хочет его жену. Александр ответил, что они ничего ему не сделают, ведь он по национальности тоже русский – тогда оккупанты просто выстрелили ему в затылок, и он скончался на месте.

"Он был очень агрессивен и угрожал застрелить"

Женщин оттащили в другой дом на этой же улице, который пустовал – его оставили хозяева, когда бежали от оккупации. Наталью один из оккупантов Олег повел на второй этаж, а с Викторией на первом остался 19-летний российский военный Даниил.

Виктория говорит, что пыталась образумить россиянина, но он лишь сказал не отвлекать его от "работы", иначе застрелит. Оккупант надругался над ней не один раз. По словам пострадавшей, он относился к не как к женщине, а как к проститутке, и был очень жестоким.

"Он был очень агрессивен... Я не знаю, он принимал виагру? Или, может, какие-то наркотики. Он был бешеным. Слава Богу, он не убил меня, и мне в конце концов удалось сбежать", – вспоминает Виктория.

"Угрожал, что убьет сына, если буду сопротивляться"

Олег в то же время насиловал Наталью на втором этаже дома. Он запугал женщину, что, если она будет сопротивляться, повредит ее сыну.

"Тогда я думала только о сыне, чтобы он его не убил. Я была как живой труп – ступор – я не знала, что делать", – рассказала женщина.

По словам Натальи, изнасилование длилось около 1,5 часа. После этого оба оккупанта покинули дом.

Наталья вернулась в свой дом, где лежал труп ее мужа. Она рассказывает, что просидела до утра в ступоре и не могла уснуть.

После того, как село освободили от оккупантов украинские военные, обе женщины смогли пообщаться с прокуратурой и дать показания.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в Макарове кадыровцы жестоко убили местную жительницу Татьяну Задорожняк. Один из оккупантов вывел женщину в соседний дом, где насиловал ее, а затем жестоко зарезал.

Также сообщалось, что российские оккупанты на Киевщине совершали преступления сексуального характера в отношении мужчин и пожилых людей. В частности, в доме, где жили 16-летняя беременная девушка и ее бабушка, их насиловали одновременно.

Читайте также:

viber
война в Украине Киевская область вторжение России изнасилование
Реклама
Популярное
Евровидение-2022: Кондратюк дал неожиданный прогноз для Kalush OrchestraЕвровидение-2022: Кондратюк дал неожиданный прогноз для Kalush Orchestra Гороскоп на сегодня, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньгиГороскоп на сегодня, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги "Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022"Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022 "Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о Донбассе"Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о Донбассе Лолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась РоссияЛолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась Россия
Поддержите Главред

Последние новости

12:28

Жены мобилизованных в "‎ЛНР" штурмуют военную прокуратуру: "Спасите, это же ваши люди"

12:20

"Боялась, что убьют сына": оккупанты жестоко изнасиловали 2 женщин, мужа одной убили, потому что мешалВидео

12:16

Враг получил по зубам на Сумщине: пограничники отразили попытку прорыва ДРГ РФВидео

12:12

В Минсоцполитики пояснили, что будет с пенсиями и субсидиями в Украине на время войны

12:01

"Нет дела - нет тела": Арестович похвалил россиян за поджог военкоматов

Реклама
11:28

"Начнём с Белгорода!": Потап предупредил россиян о возвращении Краснодарского края Украине

11:28

Контрнаступление украинцев в Харьковской области разрушит планы оккупантов на Донбассе – Sky NewsВидео

11:25

80 дней войны: в чем Украина уже победила Путинамнение

11:21

Вышиванка и хлеб с солью: Собчак показала интерьер нового дома с мозаикой

10:53

Рашисты позорно бегут с поля боя: контрнаступление ВСУ невозможно остановить - ДенисенкоВидео

10:52

Оккупанты ударили по Одещине ракетами из стратегической авиации: 3 пострадавших, среди них ребенок

10:40

Кот из Бучи, который пробыл в плену оккупантов 80 дней, вернулся к хозяевам

10:40

Боится "ответки" и санкций: в британской разведке пояснили, почему Лукашенко не хочет воевать с УкраинойВидео

10:35

"Не могу жить без родителей": на Киевщине 12-летний мальчик рассказал об ужасах оккупации в дневнике

10:12

Из-за глупости командования потеряли сотни человек: в NYT рассказали о крахе оккупантов под Белогоровкой

09:35

Глава нацжюри от Украины на Евровидении-2022 оправдался за 0 баллов для Польши

09:33

ВСУ мощно ударили артиллерией по оккупантам на Херсонщине: у русских заметные потериВидео

09:16

Когда будет достаточно оружия: ВСУ пойдут в активное контрнаступление в середине лета – АрестовичВидео

09:11

Почему Путина скоро снесутмнение

09:00

"Бестолковое решение жюри": Сумская вмешалась в скандал с голосованием на Евровидении-2022

Реклама
08:43

"Нечего по сеяному ездить": артиллеристы ВСУ ярко уничтожили колонну оккупантовВидео

08:41

Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

08:32

Чернобаевка - 20: ВСУ юбилейный раз "накрыли" россиян под ХерсономВидео

08:29

Гороскоп на сегодня 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – враги

08:10

"Уже не мачо, а хромая утка": Гудков рассказал, когда устранят ПутинаВидео

07:59

Глава Пентагона сообщил Резникову, о чем говорил с ШойгуВидео

07:25

Пытается забрать всю Луганщину, бросив позиции у Харькова: аналитики США озвучили следующие шаги РФВидео

06:37

"Путин не соглашается": в Минобороны назвали главную проблему в спасении воинов из АзовсталиВидео

06:31

Четыре причины, почему Путин не нажмет ядерную кнопкумнение

05:00

ВСУ войскам Беларуси не по зубам: если Лукашенко нападет, он рискует потерять власть – ЖдановВидео

04:33

Как подготовить рис для вкусного и рассыпчатого плова: секрет от кулинара

04:06

Роспропаганда в шпагате: Анастасия Волочкова призналась в любви Путину

03:27

Один шаг Путина запустит Третью мировую: РФ и Запад по-разному воспринимают назначение ядерного оружияВидео

03:07

Не победой на Евровидении: чем больше всего гордится Стефания Олега ПсюкаВидео

02:55

Если у вас нет вытяжки: 4 способа избавиться от неприятного запаха на кухне

02:23

Князь тьмы станет дедушкой: младшая дочь Оззи Осборна объявила о беременности

02:23

Гороскоп Таро на неделю 16-22 мая: Девам – денежная удача, Скорпионам – счастливые моменты

01:55

В Украину идет рекордная для этого сезона жара: где и когда ударит +32

01:41

Муж Ирины Билык, за которого заступалась певица, анонсировал концерт в РоссииВидео

01:32

Какие города Украины станут объектом номер один для российских агрессоров - военный экспертВидео

Реклама
00:51

Приметы на 16 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:41

"Мурат из Украины": бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак поддерживает Украину

00:37

Украинских активистов в Крыму "выкупают" у местных чиновников

00:31

Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской областиВидео

00:20

Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны ВСУ

00:11

Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

15 мая, воскресенье
23:30

Звоните родным: в Луганской области вновь заработала мобильная связь

23:23

Борная кислота - залог шикарного урожая огурцов: как применять копеечное средство

23:17

В Украине сильно похолодает: синоптики назвали самый холодный деньВидео

23:04

"Тупые курицы и петухи": Гордон жестко наехал на Киркорова, Баскова и КоролевуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять