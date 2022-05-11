Под Киевом оккупанты зверски изнасиловали одновременно 16-летнюю беременную девочку и ее бабушку

Насилие / Reuters, pixabay

Российские оккупанты в Киевской области совершали преступления сексуального характера в отношении мужчин и пожилых людей. В частности, в доме, где жили 16-летняя беременная девушка и ее бабушка, их насиловали одновременно.

Как рассказала в интервью Алесе Бацман уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, девушка потеряла ребенка.

Кроме того, на Киевщине был также изнасилован 45-летний мужчина, которого до состоянию здоровья не призвали в армию. Он вышел из подвала за водой и встретил оккупантов.

"Потом сильно избили и бросили. Он сказал: "Они, наверное, подумали, что я сдох". Он отполз. А теперь пытается восстановиться. И таких случаев много", – рассказала Денисова.

Она отметила, что многие из таких случаев остаются неизвестными, так как мало кто из тех, кто такое пережил, хочет об этом говорить.

Со слов комиссара по правам человека Дуни Миятович из Боснии и Герцеговины, где тоже были такие зверства, Денисова рассказала, что многие люди смогут поделиться пережитым лишь через много лет.

"Она понимает, как работать с жертвами сексуального насилия. И она сказала: "Придут через 30 лет рассказывать о том, что с ними такое сделали. Сейчас идут самые смелые, отчаянные". Но идут и те, кто не хочет дальше жить. И в том числе наши солдаты и офицеры. Они не могут жить с чувством вины. Когда они приходят освобождать наши города и видят истязания людей, им жить не хочется", – сообщила Денисова.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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