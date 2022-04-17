Мэр Бучи рассказал, как оккупанты изнасиловали охранника детского санатория

Мэр Бучи рассказал, как оккупанты изнасиловали охранника десткого санатория/ Reuters

После того, как Киевщину ВСУ освободили от российских захватчиков, немедленно стало известно о совершенных ими невероятных зверствах. Как сообщил мэр города Бучи Анатолий Федорук в интервью журналисту Дмитрию Гордону, агрессоры насиловали детей, женщин и мужчин.

В частности, сексуальному насилию подвергся охранник детского санатория в Ворзеле.

"Скажу больше, Ворзель, детский санаторий "Орленок", охранник тоже был изнасилован. Я здесь говорю потому, что он уже 200-й. После всех тех издевательств он не выдержал и умер", – сказал Федорук.

Мэр Бучи не стал отвечать на вопросы Гордона по поводу изнасилованных женщин и девушек в городе ‒ ведь они боятся позора.

"Город небольшой, поэтому лишний раз травмировать девушек и женщин, которые и так получили психологическую травму, я думаю, не стоит. С ними работают психологи", — отметил Федорук.

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Зверства русских оккупантов в Буче

После бегства российских оккупантов из Киевской области в городе Буча к северо-западу от Киева обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом-застенок, где расстреливали мирных жителей.

Российская Федерация отрицает вину за зверства в городе, назвав это провокацией. Тела, по версии россиян, подбросили после отступления оккупационных войск. В то же время, многочисленные спутниковые снимки свидетельствуют, что мирных людей убивали именно оккупанты, а тела лежали на улицах неделями.

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