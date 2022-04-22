"Живи и передай другим": в Ирпене трое оккупантов изнасиловали женщину и ее дочь на глазах у сестры

Нелюди с особой жестокостью избивали и насиловали украинок, а потом убили их.
Появились новые свидетельства о зверства российских солдат на Киевщине. В Ирпене трое оккупантов изнасиловали двух женщин.
На специальную телефонную линию Уполномоченного по предоставлению конфиденциальной психологической помощи обратились девушка 17 лет и ее бабушка, сообщила Людмила Денисова.
"В Ирпене трое рашистских окккупантов на глазах девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру 15 лет. С особой жестокостью избивали и насиловали. Обе мертвые. Девушка в состоянии психологического шока 4 дня жила с трупами в доме", - рассказала Денисова.
Также она отметила, что после освобождения города пережившие эти ужасы девушка смогла доехать до бабушки.
Читайте такжеЖену жестоко изнасиловали орки: под Киевом нашли тело мужчины, пытавшегося защитить семью"Она рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, "ибо я уродина". Сказали "живи и передай другим". С ней работают наши психологи", - поделилась Денисова.
После освобождения Киевщины от российских захватчиков стало известно о совершенных ими невероятных зверствах. Как сообщил мэр города Бучи Анатолий Федорук, агрессоры насиловали детей, женщин и мужчин.
Также мы сообщали, что в Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
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