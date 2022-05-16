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Рашистов уничтожили вместе с техникой: на Запорожье ВСУ "покрошили" десятки оккупантов

16 мая 2022, 13:30

Российские военные продолжают сосредоточивать усилия для нанесения главного удара.

ВСУ, военные, война, вторжение
Защитники Украины нанесли удар по врагу на Запорожье / Фото Reuters

За минувшие сутки в Запорожской области защитники Украины ликвидировали десятки оккупантов, а также уничтожили технику врага.

Как рассказали в Силах обороны Запорожского края, оперативная обстановка на юго-восточном направлении не претерпела существенных изменений.

Направления вражеского удара

Отмечается, что направления Гуляйполя, Малиновки, Большой Новоселки Донецкой области под прицелом у врага. Российские военные продолжают главные усилия сосредоточивать именно туда.

Силы обороны Запорожского края сообщают, что на других рубежах по линии разграничения украинские защитники ведут активную маневренную оборону, наносят контрудары, чем сдерживают нашествие захватчиков.

Мощный удар по врагу

Подчеркивается, что за прошедшие сутки 15 мая украинские воины ликвидировали:

  • личного состава – 37 человек, 54 ранены;
  • танков – 1 ед;
  • реактивных систем залпового огня Град – 2 ед;
  • боевых бронированных машин – 15 ед, из них один ББМ Тигр;
  • автомобильной техники – 6 ед;
  • противотанковых ракетных комплексов – 2 ед;
  • уничтожен вражеский склад хранения боеприпасов и захватили одну БМП-3.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Запорожской области активно развивается движение сопротивления. Особенно заметна работа патриотов в Мелитополе, добавили в СО.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 16 мая, вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться через границу в Сумской области.

Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы.

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Запорожская область война России и Украины
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