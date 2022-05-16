Враг получил по зубам на Сумщине: пограничники отразили попытку прорыва ДРГ РФ

Пограничники отразили прорыв вражеской ДРГ на Сумщине / facebook.com/МВД Украины

Утром в понедельник, 16 мая, вражеские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться через границу в Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram.

"Сегодня около 7 утра была попытка прорыва государственной границы на территории Сумщины. Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов", - отметил он.

По словам Живицкого, под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы.

"Пограничники дали бой россиянам, те же отступили за линию государственной границы", - уточнил глава ОВА.

Обстрелы приграничных областей со стороны РФ

Два населенных пункта в Сумской и Черниговской областях обстреляны утром в понедельник с территории Российской Федерации, сообщило оперативное командование Север.

"Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты на Сиверском направлении с территории российской федерации. Так, сегодня с 9:20 до 9:40 наблюдатели зафиксировали 4 взрыва в сторону населенного пункта Шалыгино (Сумская область) и 20 взрывов в сторону населенного пункта Николаевка (Черниговская область)", - проинформировало командование в Facebook.

В сообщении отмечается, что потерь среди личного состава нет.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 27 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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