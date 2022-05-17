Военный эксперт назвал два фактора, которые приближают победу Украины в войне/ Reuters, ВВС ВСУ

Пока рано называть какие-то сроки, когда украинские военные смогут вытеснить российских оккупантов с территории Украины. Однако есть два фактора, от которых зависит, как быстро будет приближаться эта дата. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью "Обозревателю".

"Считаю, что все будет зависеть от того, насколько успешно будет проходить призывная кампания в России – а я думаю, что не очень успешно, – и какими темпами нам в войска, на передовую будет поступать вооружение. Это основные факторы, от которых будет зависеть эта дата", – говорит Сунгуровский.

По его словам, дальше всё будет зависеть от планов и действий украинской армии. Также может быть ряд обстоятельств, которые будут добавлять неопределенности ситуации.

"Дальше всё будет зависеть от планов Генерального штаба, как они спланируют действия, по каким направлениям будут перебрасывать силы и всё такое. Есть очень много факторов, добавляющих неопределенности", – говорит директор военных программ Центра Разумкова.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина сможет активно контратаковать российских оккупантов, когда в наше государство поступит достаточное количество тяжелого вооружения, которое предоставляют международные партнеры. По предварительным оценкам, достаточно оружия может поступить в середине лета.

Также ранее сообщалось, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине. Такое мнение высказал российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков.

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