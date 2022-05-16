Женщины, дети, люди с инвалидностью: в ОРДЛО подписали дикий приказ о мобилизации

В "ЛДНР" на войну будут отправлять женщин, детей и людей с инвалидностью / Reuters

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начался шокирующий этап мобилизации. Теперь к отправке на фронт начинают готовиться женщины, люди с инвалидностью и дети. Соответствующий приказ подписал "временно исполняющий обязанности министра внутренних дел" так называемой "ЛНР". Об этом рассказали в украинских спецслужбах, сообщает 24 канал.

Согласно тексту приказа, "МВД" до 1 июня должны составить списки военнообязанных, которых впоследствии вправят в зону боевых действий.

Мобилизационный резерв будет формироваться из мужнин от 16 до 65 лет, женщин от 35 до 50 лет и даже людей с инвалидностью.

Аналогичные мероприятия будут проводить и в "ДНР", однако там решили не издавать приказ на бумаге.

Кого могут освободить от войны

Все мужчины и дети указанного выше возраста подпадают под мобилизацию. Единственным вариантом "законного" уклонения является наличие инвалидности І группы. Из этого и можно сделать вывод, что на фронт будут насильно отправлять и тех, кто по состоянию здоровья не может воевать.

Что касается женщин, то они смогут себя уберечь лишь в случаях, если сами воспитывают ребенка или воспитывают трех и более детей. Интересно то, что вариант "помилования" в случае инвалидности для женщин вообще не предусмотрен.

Приказ о мобилизации женщин, детей и людей с инвалидностью в ОРДЛО / 24 канал

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Как реагируют на мобилизацию в РФ

Напомним, РФ исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп и теперь проводит скрытую мобилизацию. В Белгородской и Ростовской областях формируются новые подразделения на основе призывников и мобилизационных ресурсов, которые отправят на войну в Украину.

Мысль об участии в войне не осчастливила русских и в стране постоянно увеличивается количество подожженных военкоматов.

Советник Офиса президента сообщил, что только в течение последних суток в РФ горели три военкомата. Алексей Арестович похвалил россиян за поджоги.

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