Россия запустила скрытую мобилизацию и достает из запасов военную технику 1960-1980-х годов – ГУР

Российские власти проводят фактическую мобилизацию и призывают резервистов - ГУР / Reuters

Россия запустила скрытую мобилизацию и проводит призыв резервистов. Мобилизация пока не объявлена публично, поскольку ситуация станет ударом по экономике страны в условиях санкций, а причину призыва власти не смогут объяснить обществу. Государство изучает возможности изменения, связанные с объявлением призыва в любой момент и усилением ответственности за уклонение от военной службы. Происходит расконсервация военной техники 1960-1980 годов. Боеспособность такой техники под вопросом. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что скрытая мобилизация реализуется по двум направлениям – фактическая мобилизация и призыв резервистов.

Читайте такжеРоссия мобилизует еще 20-50 тысяч человек и будет давить на четырех направлениях – Арестович"Первый - это фактическая мобилизация, а второй - использование резервистов. У них это называется БАРС - боевой армейский резерв страны, то есть это по сути резервисты, которых на краткосрочные контракты привлекают к выполнению боевых действий. Эти факты абсолютно подтверждены, у нас есть пленные, которые были привлечены по этой системе", - отметил Буданов.

По его словам, Россия публично не заявляет о мобилизации, опасаясь удара по экономике в условиях санкций. При этом власти не смогут объяснить, почему идет призыв на войну, когда "у армии РФ все идет по плану"

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Кроме того, разведка располагает сведениями, согласно которым в России изучают изменения, связанные с запуском призыва в любой момент, и повышением ответственности за уклонение от военной службы.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что российские власти фиксируют недостаток военной техники. Им приходится расконсервировать запасы 1960-1980 годов на складах. Такая техника может считаться боевой только условно.

Мобилизация в России

Американский военный историк российского происхождения Макс Бут считает, что Путин не сможет провести мобилизацию в России. Государство призывает около 260 тысяч военных в течение одного года. Но даже если в Украину будут отправляться все военнообязанные, им придется обучаться в течение 4 месяцев. И даже после этого войска будут с низким качеством подготовки и мотивации.

Военный эксперт Николай Сунгуровский считает, что власти России намерены усилить свою военную группировку на Изюмском направлении. Вряд ли они перебросят свои войска на другие направления, так как при подобном сценарии они могут потерять Донбасс. Россия может проводить так называемую "специальную мобилизацию", которая обречена на провал, поскольку новые военные не хотят воевать, а оснащать их нечем.

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