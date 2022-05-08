Мобилизация в России провалится, однако враг усилит группу войск в направлении Донбасса – эксперт

В рамках специальной мобилизации Москва может мобилизовать 5,5-6 тысяч военных в месяц, однако кампания по призыву обречена на провал – эксперт / Reuters

Оккупанты вряд ли перебросят свои силы на другие направления – Северодонецк, Запорожье и Николаев, поскольку в таком случае ВСУ могут выйти на границы Донбасса. Однако они будут усиливать свою группировку на Изюмском направлении, чтобы не дать украинским войскам развивать контрнаступление. У России нет сил для других наступлений, но Москва может проводить так называемую "специальную мобилизацию", которая поспособствует подключению к войне 5,5-6 тысяч военных в месяц. Впрочем, мобилизация провалится – новые группы нечем оснащать, а судя по пожарам в военкоматах, воевать они не готовы. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что переброски российских сил с Изюмского направления на другие вряд ли следует ожидать. Иначе Россия может столкнуться с выходом сил украинской обороны к административным границам на Донбассе. Враг будет усиливать свою группировку под Изюмом, чтобы не дать возможности ВСУ перейти в контрнаступление.

Читайте такжеРоссия мобилизует еще 20-50 тысяч человек и будет давить на четырех направлениях – Арестович"Не думаю, что оккупанты будут перебрасывать силы из Изюмского направления на другие направления (Северодонецк, Запорожье, Николаев). Так мы дойдем до наших границ на Донбассе. Наоборот, они будут усиливать это направление, чтобы не дать развить наше контрнаступление", - считает Сунгуровский.

По его мнению, усиление вражеской группировки может произойти за счет тех сил, которые еще находятся на территории РФ. Кроме того, они могут усилиться при помощи мобилизации и получения оружия, снимающегося с хранения.

Как полагает Сунгуровский, российские власти могут проводить некую "специальную мобилизацию" и подключить к военным действиям около 5,5-6 тысяч военных в месяц.

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"По состоянию на сейчас там каждому военному округу поставлена задача подготовить по 200 контрактников в неделю. Это где-то 5,5-6 тысяч в месяц. Общей мобилизации, я думаю, не будет", - сказал эксперт.

Также он считает, что мобилизация в России обернется провалом, а новых военных нечем будет оснащать.Читайте такжеАрмия Украины бьет войска РФ на Харьковщине: операция может стать широким контрнаступлением – ISW

"Весь патриотизм россиян заканчивается на момент получения повестки в военкомат. Недаром их там начали палить. Это дело рук самих россиян", - подчеркнул Николай Сунгуровский.

Вооруженные силы Украины освобождают Харьковскую область от войск России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая сделал заявление о том, что украинские войска перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Спикер Банковой Алексей Арестович объяснил, что войска Украины пока не переходят в масштабное ответное наступление на занятые российскими оккупантами позиции. Действия украинской армии связаны с тактическими наступательными шагами, а не оперативными контрнаступательными мероприятиями.

Генеральный штаб ВСУ 6 мая сообщил, что украинские войска освободили ряд населенных пунктов на северо-востоке Харьковской области – Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога. Частично был установлен контроль над Черкасскими Тишками.

Российские Telegram-каналы 6 мая написали, что после подрыва моста через реку Муром между Русскими и Черкасскими Тишками, угроза окружения войска России со стороны ВСУ стала очевидной. В итоге российские военные подразделения вынуждены были вывести свои войска из Циркунов, Черкасских Тишек и Липцев. Отмечалось, что оккупанты сместились на север.

В Генштабе ВСУ 7 мая подтвердили возвращение Циркунов. Однако командование отметило, что оккупанты РФ усилили свою группировку и пытаются не допустить продвижения сил обороны Украины по направлению к государственной границе.

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